Demi Portion, rappeur à bonne école

Abcdrduson : À l’écoute de ton album 2 chez moi, on a l’impression que le rap français a pris une place très importante dans ta vie d’auditeur, peut-être plus que le rap américain. C’est juste ?

Demi Portion : C’est exact, j’ai connu le rap français autour de 1995, et je l’ai découvert à sa source, en faisant les premières parties de la Fonky Family, de Rocca pour l’album Entre deux mondes, de Fabe pour Détournement de son, d’Assassin. J’ai connu le rap comme ça, à travers tous ces gens, même la Scred Connexion, la Rumeur, Prodige Namor, Manu Key, Sléo et tellement d’autres dont j’ai fait les premières parties à Sète quand j’étais petit.

A : Étant jeune, tu découvrais donc plus ou moins les artistes comme personnes en même temps que tu découvrais leur musique ?

D : Exactement, la plupart venaient pour un atelier ou une masterclass, ce qui nous permettait de mieux les connaître. Ils restaient une semaine avec nous, pour donner un show à la fin, et ça nous permettait d’être en contact avec des personnes comme Fabe, Ekoué, Rocé et d’autres. On connaissait l’humain avant de connaître sa musique. Cela se faisait grâce à Adil El Kabir, qui portait un certain respect à plein de rappeurs dont la musique était plus ou moins basée sur les textes, disons. Il y a eu tellement de groupes qui sont venus à Sète par son biais ! Adil représentait une école, à travers son atelier d’écriture pour les jeunes dont je faisais partie, et il nous conseillait toujours. Il nous disait de ne jamais prendre quelqu’un pour une star, de ne jamais trop en faire quand les rappeurs venaient, mais d’être respectueux. Il fallait rester humbles, ne jamais dire qu’on était forts, qu’on faisait du rap. On était des petits et il nous disait de toujours travailler. On avait beaucoup de lacunes et c’est en suivant ses conseils que j’ai appris le rap. En même temps, c’était avec des gens que l’on écoutait beaucoup ! Entre deux mondes, l’album de Rocca, je l’ai tué, et quand lui venait à Sète, faire sa première c’était fou ! J’avais treize ans, j’étais avec mon groupe Les Demi Portions, on était deux rappeurs et quatre breakeurs avec une seule musique. J’ai un couplet qui m’a tenu deux ans. Mais vraiment, c’est Adil qui est la source de Demi Portion, c’est même de lui que vient le nom.

A : La façon dont tu parles d’Adil El Kabir, ton investissement dans les ateliers d’écriture et le Demi-Festival que tu as organisé en 2016 laissent penser que tu cherches à faire perdurer son travail à Sète, n’est-ce pas ?

D : Je reproduis la même chose que lui, sauf qu’à l’époque c’était Aktuel Force [compagnie de danse, NDLR], c’était le rappeur Storm, c’étaient d’autres graffeurs qui étaient mis en avant et venaient à Sète faire de gros festivals sur quinze jours ! À l’époque il y avait peut-être plus de moyens, la politique était un peu plus culturelle il y a quinze ou vingt ans qu’aujourd’hui. C’était aussi un travail sérieux, qu’Adil fournissait, à l’image de son rap et de sa personne. Il ne fumait pas, ne buvait pas, était très sain et se mettait à fond dans ce qu’il faisait. Il a arrêté pour des raisons religieuses, en même temps que Fabe, et ce sont eux qui m’ont ouvert et m’ont fait aimer ce rap. Et c’est Adil qui m’a fait rencontrer tout le monde, tout passait par lui jusqu’au jour où il a tout quitté. Le groupe Les Grandes gueules existait, il en avait trouvé le nom, et on devait sortir un maxi, Les Grandes Gueules, loin de la fermer, pour lequel Le Bavar devait venir. Adil était notre professeur, notre tuteur, c’était plus qu’un manager pour nous et du coup il nous a pris en main avec Dj Sax, et on devait sortir ce projet. C’est à ce moment qu’Adil a quitté le rap, mais nous on a continué à travailler dessus, et on a sorti le projet en 2004.

A : De ta musique se dégage une certaine bienveillance, une positivité qui lui donne des allures de « rap de grand frère ». Dans ta jeunesse, hormis Adil El Kabir, y-avait-il des figures particulières qui avaient aussi cette image auprès de toi, en tant qu’auditeur de rap français?

D : J’écoutais beaucoup Idéal J, l’album Le Combat continue malgré le côté hardcore je trouvais ça super bien écrit. J’écoutais Mauvais Œil de Lunatic, un album comme Top Départ de Rocé aussi, après ce sont des gens comme La Rumeur, comme Casey. J’ai acheté ces albums, je les ai tués ! Aujourd’hui je ne trouve plus d’album que j’écoute à ce point. J’écoute toujours des trucs, comme Furax Barbarossa ou le dernier Oxmo mais plus au point de rayer le disque. Même si je vois quand c’est bien fait, comme l’album de Nekfeu que je trouve vachement bien écrit et travaillé et que je peux réécouter. Il y aussi Kacem Wapalek, qui est assez technique. Mais c’est très dur de trouver un album à réécouter plusieurs fois.

A : Alors le fait de citer autant de rappeurs français dans ton album, c’est une façon d’inviter la nouvelle génération d’auditeurs à aller découvrir ce qui se faisait avant ?



D : Aujourd’hui si tu prends les paroles de tout un album, tu n’entends jamais le mot « hip hop ». Alors, dédicacer un rappeur, qui le fait aujourd’hui ? Je ne sais pas. Il y a longtemps déjà je faisais des dédicaces à Fabe, et j’étais peut-être l’un des seuls à pouvoir le faire. Puis je n’ai jamais eu aucun problème non plus avec le délire de Nord-Sud, et je trouvais légitime de faire un big up aux gens qui le valent. Ça ne se fait plus trop aujourd’hui de citer un autre rappeur, mis à part pour des petites piques.

A : Il t’est arrivé d’entendre des jeunes te dire qu’ils sont allés découvrir tel ou tel artiste parce que l’avais name-droppé ou parce que tu avais repris son beat ?

D : C’est plus arrivé par rapport à mes freestyles. J’ai fait quelques freestyles vidéos et peut-être qu’ils vont chercher la source de l’instrumental. C’est quand même fou de ne pas savoir que tel instru appartient à Nas ou aux Fugees, alors qu’à l’époque, Lauryn Hill nous a choqués. Pareil pour le rap français, c’est cool de savoir qui est La Cliqua et dommage de voir un petit jeune qui ne connaît pas « Demain c’est loin ». En même temps je le comprends, il n’y a plus de mixtapes, plus de compiles, plus de Première classe ni de Cut Killer. Il y a peut-être Spotify, par rapport aux recommandations actuelles, mais c’est vrai qu’il manque un peu quelque chose permettant de dire aux auditeurs quel est le chêne et quel est le sapin au milieu de toute cette forêt. Ils ne savent pas et ce n’est pas une faute de leur part, c’est peut-être à nous de moins suivre la tendance…

A : Et de plus suivre la bonne direction !

D : Peut-être ! [Rires] Moi qui fais beaucoup de dates, je n’ai jamais vu un rappeur trap faire une heure et demie sur scène. Le rap actuel, je veux bien, mais à part Vald qui s’adapte parce qu’il le faut bien, c’est compliqué de faire une tournée avec le vocoder et tout. Je ne sais pas, est-ce que c’est une boîte de nuit, est-ce que c’est un concert ? Tu peux voir des Orelsan, des Georgio ou d’autres qui rappent je trouve, et qui font des grosses tournées, mais c’est vrai que j’en croise rarement, en tous cas parmi ceux qui sont dans la tendance, qui suivent le move et sont dynamiques à mort. Mais c’est vrai que ça me parle un tout petit peu moins, bien que j’en écoute beaucoup. J’en écoute beaucoup de la bêtise, c’est normal. On écoute de tout, on peut écouter Young Thug ou Russ, tant que c’est bien fait. Après, je suis loin d’être fermé, mais ce qui me parle le plus c’est ce qui laisse une petite trace. Je ne parle pas forcément de message, avec le cliché du rappeur positif. L’idée c’est de ne pas lâcher l’affaire, de continuer à prendre plaisir, c’est le seul message.

A : De par les rencontres que tu fais via les scènes, est-ce que tu as la sensation d’appartenir un réseau d’artistes liés par une proximité humaine, et qui se sentent soudés ?

D : Franchement, oui. Je n’ai pas de grande affinité avec Lino, mais dès que je l’ai appelé pour mon festival, il m’a dit « je viens ! » Malgré le fait que l’on ne se connaisse pas tous, je trouve ça fort que l’on soit reconnaissants des fois. On est tous dans notre monde, chacun essaie de faire ses projets, mais c’est bien de se retourner et de se dire que l’on peut faire des choses ensemble. En tous cas moi je le vois quand je fais des concerts avec Davodka ou d’autres, on se croise beaucoup et on a l’impression de se connaître depuis longtemps. On fait à peu près la même musique, et je trouve ça fort, comme ça l’était à l’époque avec Time Bomb, Secteur Ä, La Cosca, Mafia K’1 Fry, malgré les différences, ils se ressemblaient par rapport à cette musique.