Dehmo marche désormais seul

Abcdrduson : Sur Éthologie, un morceau est intitulé « Abidjan est doux », tu es né en Côte d’Ivoire ?

Dehmo : Effectivement je suis né en Côte d’Ivoire, mais je suis venu ici super tôt. Quand j’ai écrit ce morceau, c’était juste par rapport à mon inspiration à ce moment, je trouvais ça beau et ça glissait sur l’instru. La chanson ne parle pas vraiment d’Abidjan, c’est le refrain qui y fait référence. En Côte d’Ivoire, quand tu dis « Abidjan est doux » c’est pour l’ambiance de cette ville. Elle est vraiment douce. Quand je vais en Côte d’Ivoire c’est là-bas que je suis.

A : En France, tu as toujours été à Paris depuis l’enfance, quel est selon toi l’impact de cette ville sur ta musique, et sur ta personnalité ? Et quelle place tient ton quartier, Chevaleret, dans ton parcours ?

Dehmo : On va dire que Chevaleret, c’est une grande maison pour moi. Tout le monde se connaît un peu, on est enfermés sur nous-mêmes. On se connaît depuis tous petits, on s’est vus grandir, on a vu les nouveaux nés, puis on a vu les petits grandir, et les grands devenir des anciens. C’est une grande maison, tu y es au courant de tout. Ça a eu un impact de fou sur moi et sur ma façon de voir les choses. On a notre manière d’être et nos propres codes, notre langage. En grandissant tu crées ta personnalité et tu commences à interpréter les choses à ta façon, Chevaleret a influencé ma manière d’être.



A : C’est dans ce quartier que tu commences le rap, autour de quinze ans, avec la Mafia Zeutrei à l’époque. Qu’est-ce qui te donne envie de faire de la musique à ce moment ?

D : À vrai dire j’ai toujours aimé la musique, mais étant jeune je ne m’imaginais pas en faire parce que je voyais vraiment ça comme un truc pour les professionnels, c’était loin de moi. Je ne me sentais pas capable d’en faire, mais j’ai voulu tester. Je me suis laissé un long temps de réflexion, jusqu’au moment où j’ai réussi à être dans les temps. Pour moi, c’était la première chose : être dans les temps. Quand j’ai été dans les temps alors je pouvais espérer faire de la musique, mais pas être professionnel. Je me disais que c’était vraiment trop chaud. Après j’ai accroché petit à petit, je suis entré dans la Mafia Zeutrei, on a fait un petit buzz dans Paris, moi j’ai grandi et ma tête est restée dans la musique.



A : Tu disais avoir toujours aimé la musique. N’écoutais-tu que du rap ?

D : Avant de commencer la musique j’étais très fermé sur le rap français, j’étais même vraiment très très fermé là-dessus. J’écoutais tous les rappeurs français. Il n’y a pas un rappeur français que tu aurais pu me citer et que je ne connaissais pas. Les mecs très underground, je les connaissais de fou et je ne voulais pas écouter de musique américaine, je ne voulais pas écouter de variété, je ne voulais pas écouter de soul… Il n’y avait rien d’autre que le rap français. C’est en faisant de la musique que je me suis ouvert.

A : Après t’être mis à faire du rap, à quel moment commences-tu à prendre ça au sérieux ?

D : Je crois que c’est en 2013, parce que même quand on a signé en 2012, j’étais encore dans mes conneries de la rue, et le rap restait un loin de moi. À un moment, je me suis dit qu’il commençait à y avoir un vrai engouement, une structure derrière, et donc qu’il fallait essayer de faire les choses bien, d’être un peu stable. Quand on est devenus MZ, l’état d’esprit a changé, on a commencé à s’y mettre à fond. C’était un travail et une passion en même temps.

A : Lorsque la Mafia Zeutrei devient la MZ, tu fais partie de ceux qui restent, alors que le collectif se réduit considérablement. Ce sont les plus motivés qui continuent ?

D : On est dans une optique où il ne s’agit plus de faire de la musique pour faire de la musique, mais où on fait de la musique pour essayer d’arriver quelque part. Ceux qui kiffaient la musique et étaient vraiment sérieux sont restés : Jok’air, Hache-P et moi.

A : Sans qu’il soit aussi gros que ce que l’on pouvait imaginer, vous connaissez tout de même un certain succès, avec quelques ventes, des grosses tournées, des showcases et un public solide. Comment vis-tu ça ?

D : La première fois que quelqu’un a voulu prendre une photo avec moi dans la rue, j’ai cru qu’il voulait m’embrouiller, je n’étais pas du tout habitué. Je me dis « ah ouais, quand même ! Ça commence à être pour de vrai… » Je vois que le travail commence à payer. Tes premières scènes, tu les kiffes de fou ! On peut enfin partager, on part en tournée et il y a des gens qui nous attendent autre part qu’à Paris. Ça motive trois fois plus à taffer encore et à évoluer pour faire grandir ce public.



A : Quand votre musique se diffuse hors de Paris, elle te permet aussi de voir autre chose, n’est-ce pas ? Dans quelle mesure t’a-t-elle ouvert au monde ?

D : La musique m’a fait découvrir beaucoup de choses, elle m’a ouvert. Sans elle je pense que je serais encore au quartier, je serais quelqu’un de fermé. Franchement, sans la musique je n’aurais pas le même regard sur le monde. Elle m’a fait sortir du quartier et découvrir un tas de choses et rencontrer plein de personnes.



A : Alors que la MZ tourne bien, est-ce que tu envisages cette aventure solo qui débute désormais, ou n’es-tu que dans l’optique du groupe ?

D : Non, non, non, tu tout ! Je ne pensais vraiment pas au solo, ce n’était pas dans ma tête. J’étais avec ma bande de potes, et je me disais « on va voir où est-ce que ça nous mène ! »