Dealer d’art, Camoflauge Monk

Dans la série Hitler Wears Hermes de WestSide Gunn, le troisième volet est habilement réalisé. Plus long, plus dense, plus ambitieux, il symbolise à merveille son auteur : un directeur artistique caché sous une cagoule Chanel. Dans cette odyssée, quatorze pistes sur dix-sept sont produites par le producteur Camoflauge Monk. Rencontre avec un des artisans du son de Griselda Records.

Une conversation téléphonique à l’autre bout de l’Atlantique n’est jamais la meilleure formule pour orchestrer une première rencontre. La connexion intermittente, les nuances d’une langue dans un combiné, les prises de paroles involontairement interrompues à cause du décalage des mots, bout à bout, ces petits détails peuvent devenir de vrais freins pour installer un rythme au sein de l’échange. Plusieurs péripéties ont précédé l’entretien. Un premier appel rapidement écourté. Quelques heures plus tard, un deuxième échoué. Puis, un troisième avorté pour des difficultés techniques à la prise de son. Après quelques longues minutes à chercher une solution, la discussion se fera finalement à partir d’un l’ordinateur grâce à Facebook vidéo. Logiciel d’enregistrement fraîchement téléchargé. Demande d’invitation Facebook lancée. Clic sur l’onglet “Démarrez une discussion vidéo avec Camo Monk”, et en quelques secondes, atterrissage dans l’État de New York. De l’autre côté, assis tranquillement dans le restaurant Niagara Café à Buffalo, des ailes de poulets sous le nez, un soleil radieux sur la nuque, fuyant des stores vénitiens, Camoflauge Monk à le sourire. Malgré la compagnie, il prend le temps de sortir de table pour répondre aux questions dans le calme. Portrait d’un tout jeune producteur à l’oreille très pointue.

A : Quel a été ton premier contact avec la musique ?



C : Mon oncle Paul Greshman était un saxophoniste talentueux. Il faisait partie du groupe de jazz Birthright avec le saxophoniste Joe Ford [le troisième membre et batteur du groupe était Nasara Abadey, NDLR]. Les membres du groupe ont été très actifs sur la scène jazz. Ils sont partis en tournée à l’étranger et mon oncle a également travaillé avec Thelonious Monk. Des années plus tard, il a vécu quelque temps au sein de notre famille. Chaque matin quand il se réveillait, il jouait du saxophone… Dès cet instant, je suis tombé amoureux de la musique. En revanche, en ce qui concerne le rap, l’histoire est différente. Un jour, mon frère est rentré à la maison en train de rapper… Naturellement, j’ai toujours voulu être comme lui mais avec du recul, je ne me suis pas uniquement intéressé au rap durant cette période. J’ai été, et je suis toujours, fasciné par toutes les parties de la création artistique. La création musicale en elle-même, les idées, l’enregistrement, la direction artistique. Faire en sorte que tout soit parfait. Il y a des jours, je n’avais aucun ordinateur sous la main pour produire. Tout ce dont je disposais : une Playstation, une table de mixage, un graveur CD. Pour enregistrer, j’utilisais sept CD vierges pour un seul titre. J’achetais tous les CD classiques possibles juste dans le but de les sampler. J’ai appris à utiliser MTV Music Generator à cet instant. Aujourd’hui encore, ça m’aide dans mes productions.

A : Pour rester sur la thématique du jazz, quelle œuvre conseillerais-tu à une personne qui n’est pas familière à ce style ?



C : Pour moi… [Il réfléchit] C’est difficile de m’imaginer dans cette posture. J’ai toujours grandi avec une obsession, par moments, une œuvre peut te toucher, mais une autre personne peut y être totalement indifférente. Je ne donnerais qu’un seul conseil à un auditeur non-initié, plonger, fouiller, chercher dans cette musique pour tenter d’en ressortir avec quelque chose qui te touche réellement, “toi”. La musique est une aventure, je l’aborde de cette façon. Je crée, je crée, et ça me mène dans différentes villes. Si une personne veut découvrir ce style, qu’il essaie, qu’il s’en imprègne, qu’il regarde où ça le mène. Par exemple, mon oncle m’a laissé une grande collection de vinyles. Certains morceaux dans cette collection ont atterri dans mes productions, mais je préserve encore une partie pour un plus grand moment. Je souhaite être complètement imprégné de cette musique. Je veux avoir le temps de m’asseoir, écouter un à un chaque vinyle.

A : J’ai retrouvé un article du Buffalo Jazz Report de 1974. Le magazine était un mensuel local distribué dans les clubs et les disquaires de Buffalo entre 1974 et 1978 avec un objectif : raconter la scène jazz locale. Dans un des papiers à l’occasion d’une interview, ton oncle était décrit comme le businessman du groupe, un musicien de jazz séduisant mais aussi méticuleux, conscient que le manque de compréhension ou d’intérêt porté à l’aspect financier du métier avait mené de nombreux jazzmen à leur perte [Buffalo Jazz Report, October 1974. Free Vol. I, N°8, NDLR].



C : Malheureusement, je n’étais pas né pour mesurer l’impact. Quand je suis venu au monde, la drogue et toutes ces conneries se sont immiscées dans tous les aspects de nos vies, et pour les musiciens jazz, ça a détruit beaucoup de rêves. Mon oncle avait beaucoup d’ambitions pour sa carrière… Mais elles ne se sont pas réalisées. Quand il s’est remis à nouveau à faire de la musique, à reprendre plaisir à jouer du saxophone, j’ai été témoin de cette partie. J’ai encore hâte de pouvoir m’asseoir à ses côtés et entendre toute son histoire pour comprendre son approche de la musique. Il y a encore un tas de choses que je ne connais pas de son histoire.

A : La transition entre rapper ou produire, quand est-elle survenue ?



C : [Il réfléchit] Le 21 août 2013. J’ai déménagé à Atlanta pour rencontrer WestSide Gunn. Je l’ai toujours connu à Buffalo mais pour tout ce qui était hors de la musique… Il faisait ses thunes avec d’autres plans. Avant de partir pour Atlanta, on m’a filé Hitter Wears Hermes I. J’ai écouté et je me suis dit… “Putain, il faut que je rencontre ce type.” Quand on s’est rencontrés, une fois de plus, il faut se mettre dans l’esprit que je n’étais pas encore producteur mais rappeur [Le nom de rappeur de Camoflauge Monk était G5Gi, la majorité de ses titres sont encore disponibles sur Internet, NDLR]. Je lui ai dit, “Écoute vieux, j’ai mon propre studio. Je déménage de Buffalo pour Atlanta. Il faut qu’on se voie.” À cette période, Daringer [Producteur phare de Griselda Records, NDLR] avait un boulot à Buffalo et donc ne pouvait pas directement répondre ni même produire à la minute. Moi, j’avais la chance d’être physiquement avec WestSide Gunn. Il m’a fait écouter les productions de Daringer pour Hitler Wears Hermes II. Je les ai écoutées… Je lui ai dit “OK. Pas de problème. Laisse-moi juste aller en studio et voir ce que je peux cuisiner.” Je voulais tenter ma chance, avoir une opportunité. Tout a commencé à cet instant.