Benash, chef de guerre camerounais

Après Damso et Shay, c’est au tour de Benash de sortir un premier album sur le label 92i. Intitulé CDG pour « chef de guerre », cet opus s’inscrit en plein dans la rencontre actuelle entre le rap français et les musiques africaines.

Abcdrduson : Tu es né au Cameroun et a grandi là-bas. Te souviens-tu avoir écouté du rap lorsque tu y vivais ?

Benash : Je suis né à Douala, dans mon enfance je n’écoutais pas spécialement de rap. Déjà je suis arrivé en France vers six, sept ans, donc de ma naissance à ce moment je ne calculais pas le rap, ou même la musique. C’est quand je suis arrivé en France que j’ai vraiment découvert l’univers du rap, le 92i et tout ça. En plus je suis arrivé à Boulogne donc il y avait des choses à écouter au niveau local.

A : Tu écoutais toute la scène boulonnaise, les Sages Poètes de la Rue par exemple ?

B : Non, pas les Sages Poètes. J’écoutais vraiment le 92i, Booba, Mala… Déjà j’ai kiffé leur musique, et parce qu’ils venaient de chez moi, j’aimais encore plus. Au début je n’écoutais qu’eux, après je me suis ouvert, sur les Américains notamment. J’ai commencé avec 50 Cent, quand il prenait de ouf. Actuellement j’écoute du Kodak Black, j’écoute Lil Uzi Vert, Migos… Tout ce qui vient d’Atlanta.

A : Lorsque tu arrives en France à sept ans, l’adaptation est compliquée ?

B : Oui ça a été compliqué, quand je suis arrivé, c’est le froid qui m’a marqué direct. Je n’avais pas l’habitude, le Cameroun est un pays tropical.

A : Tu écoutes pas mal de musique africaine, du fait de cette origine non ?

B : Ça va faire quatre, cinq ans que je m’y suis mis à fond. J’ai commencé avec Dj Arafat et le coupé-décalé ivoirien, avec Douk Saga aussi. Puis je n’ai pas lâché, mais maintenant je suis plus Nigeria, je m’inspire un peu de leur son, de leurs vibes.

A : Autour de quel âge t’es-tu mis à rapper ?

B : Ça fait cinq ans que je rappe. J’ai vingt-trois ans, donc ça doit remonter à mes dix-huit ans. La première fois c’était pour m’amuser, il y avait un micro, j’ai fait n’importe quoi pour voir que ça donnait sur la sono.



A : Quand vous montez le groupe SDHS Family, devenu 40 000 Gang par la suite, c’est avec en tête l’idée de passer aux choses sérieuses ?

B : Les autres membres du groupe rappaient déjà avant moi. Je suis le dernier à m’y être mis et c’est quand je suis arrivé que le groupe s’est monté. On s’est dit qu’on allait être un peu plus sérieux, mais pas de fou non plus. On avait autre chose à côté, il y avait l’école, il y avait le sport. On se voyait plus percer dans le sport en vrai, pas dans le rap. On s’est quand même pris un peu au sérieux, mais c’est seulement quand Booba s’est intéressé à nous que l’on s’y est mis à fond.



A : Aujourd’hui tu es signé sur son label, en venant du même quartier que lui. On se dit peut-être que les deux choses sont liées. Est-ce que tu y penses en faisant ta musique : « j’ai plus à prouver parce que je viens du Pont de Sèvre et que je suis signé par Booba » ?

B : Non pas spécialement, je n’ai pas de pression parce que je viens du même quartier que lui ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où tu es dans le 92i c’est que Booba a vu quelque chose en toi, donc après c’est à toi de travailler, de montrer qu’il n’a pas eu tort.



A : Il a un droit de regard sur ce que tu produis ?

B : Personnellement je suis libre, mais je préfère avoir son avis. Quand t’es artiste chez lui tu es libre de faire ce que tu veux, mais comme il a des années de carrière, c’est très important pour moi de connaître son avis. Donc je préfère qu’il ait un droit de regard sur mon projet. On communique régulièrement.

A : Ton premier groupe s’appelait Soldat des Hauts de Seine Family, ton premier album solo s’appelle Chef de guerre. Comment es-tu passé de soldat à chef de guerre ?

B : Quand j’étais dans SDHS Family je me voyais déjà en chef de guerre en vrai, mais comme on était en groupe je ne pouvais pas le dire, maintenant que je suis tout seul, je peux le revendiquer avec plaisir.

A : Quel regard portes-tu sur ton parcours ces cinq dernières années ?

B : Je sens que je me suis perfectionné, j’ai beaucoup travaillé. Maintenant ce que je fais c’est beaucoup mieux qu’avant. Je suis plus libre, j’ai plusieurs délire, je peux faire de l’afro, je peux faire du rap… Avant je ne pouvais pas faire de musique afro, seulement du rap. Aujourd’hui j’ai beaucoup d’univers.

A : Avec le recul comment as-tu vécu la sortie de la mixtape Anarchie du 40000 Gang, en es-tu satisfait ?

B : Je l’ai vécue normalement. C’était une première mixtape, une façon de montrer ce que l’on pouvait faire en groupe. Après je savais qu’avec le temps on pouvait faire de très bonnes choses, de meilleures choses. On n’en a pas eu la possibilité… Mais ce que je me dis c’est que ce que je fais aujourd’hui est différent de ce que l’on faisait à l’ancienne. Maintenant c’est beaucoup mieux, et j’ai plusieurs registres.

A : Parmi les name-dropping de l’album il y a César et Charlemagne, ce sont là des figures qui t’inspirent ?

B : Oui, ce sont des chefs de guerre. Les chefs de guerre sont toujours détestés, comme moi je le suis un peu dans le game, par rapport à ce que j’ai fait, aux guerres que j’ai pu avoir. Comme je dis dans «CDG» : « Détestez-moi comme Charlemagne. » Détestez-moi, je m’en bats les couilles, je régnerai toujours !

A : Dans un autre registre, moins valorisant, tu cites Henri le Navigateur. J’ai l’impression que tu entretiens un rapport ambigu à l’Afrique, à la fois tu adores ce continent, à la fois tu sembles en porter les stigmates.

B : Henri le Navigateur c’est la traite négrière. C’est une histoire qui me marque, je suis patriote, je kiffe grave l’Afrique, son histoire me touche. Comme ce qui s’est passé pendant la seconde guerre mondiale touche les Juifs… C’est la même chose.

A : Toi qui as vécu tes premières années au Cameroun, as-tu ressenti à l’école en France ce sentiment dont Booba parlait : « Je voulais savoir pouquoi Afrique vit malement, du CP à la seconde ils me parlent de La Joconde et des Allemands» ?

B : C’est sûr qu’ils ne te parlent pas assez de l’Afrique et de ce qui s’y est passé. Il y a peut-être une certaine honte.