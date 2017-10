A’s, fantôme du marécage, prince des ténèbres

Pièce indispensable au puzzle du rap genevois, A’s demeure extrêmement peu connu de ce côté-ci des Alpes. Actif depuis près de vingt ans, figure majeur du collectif Marekage Streetz, il revient en longueur sur son parcours, sa musique, ses goûts et ses références. Et on lit en fond l’espoir que jeunes rappeurs suisses bénéficieront de l’exposition que n’a pas su avoir sa génération.

A’s : Oui. Ce morceau a vraiment été le point de départ de Marekage Streetz sans qu’on le sache. En fait, à la base avec Berek on a enregistré « Le point sur ta tempe » pour G.T.A, chez un gars qui s’appelait Layone P et qui faisait toutes les prods de la compile à deux ou trois près, et après on a décidé de faire un remix maison chez Looping, que l’on a appelé « Remix du Marekage ». Marekage ça vient de notre quartier Plainpalais-Jonction. Plainpalais vient de plana palusqui veut dire marécage en latin, et la Jonction c’est l’endroit où se rejoignent le Rhône et l’Arve. Marekage streetz, ce sont les rues de Plainpalais-Jonction. Et le nom Marekage Streetz est né grâce à DJ Mesk qui est venu habiter le quartier à un moment et qui a pris « Le point sur ta tempe » et a scratché dessus. Il y a un moment où je dis « natif du marécage » et avec son scratch on entend « natif du marekage streetz » par je ne sais quel tour de magie. À partir de là il a fait le logo, et quand on l’a vu on a trouvé que ça tuait. C’est parti comme ça, tout simplement.

A’s : En réalité, mon tout premier groupe était Mélange Opak avec un pote d’enfance : N’Ko. Son grand frère nous faisait des instrus, et nous avions déjà un peu de merchandising, du textile. Pour ce qui est de Paintball, au sein du collectif XIXe Régiment il y avait plusieurs entités, et Mr. White, Dogzy Blue Malone et Mr Green en faisaient partie. Mr Green et moi avons grandi ensemble, puisque l’on habite dans la même rue depuis toujours. On a monté le groupe Paintball et on a choisi nos noms avec les couleurs en référence au jeu du paintball et aussi à Reservoir Dogs, comme on se faisait appeler Les Chiens du Reservoir. Moi c’était Mr. Brown, il y avait Mr. Blue, Mr. White, Mr Green… Ça a commencé avec la mixtape Viagra en 1999, sur laquelle on retrouvait Blue et Green pour le premier morceau de Paintball. Moi, ma première apparition a eu lieu sur une mixtape qui s’appelait Casino, enregistrée en 2000 mais qui je crois n’est sortie qu’en 2004. Mais le déclic a vraiment été la tape G.T.A (Geneva Terrorist Attack)…

A’s : Il y a un groupe qui s’appelle Le Duo, auquel appartenaient Rox et Jonas, qui faisaient partie d’un collectif : Le XIXe Régiment. Ce sont eux qui m’ont donné envie de rapper, mon grand cousin Paul Position faisait partie du collectif aussi. Ce collectif, c’était un peu l’équivalent de Fratra, le collectif de Double Pact. Eux étaient de l’autre côté du Rhône, nous nous sommes sur la rive gauche, eux sur la rive droite. Donc de notre côté c’était plus XIXe Régiment, et en face c’était Double Pact, Les Petits Boss -même si Nega et Loucha venaient eux de Thônex, rive gauche… Personnellement j’écoutais les deux, et aussi le troisième collectif important de la ville, Hors d’atteinte. A : De ton côté, ton premier groupe est Paintball, c’est cela ?

A’s : Philadelphie sans hésiter, et North Philly pour être plus précis, même si Beanie est du South. À une époque j’écoutais pas mal M.O.P et Boot Camp Click à Brooklyn, ce qui pouvait s’entendre dans mon rap, mais à côté j’écoutais Freeway, Peedi Crack. Là ces temps-ci je suis dans OBH, Darklo, Ar-Ab tout ça. Vraiment, Philadelphie. A : Côté rap helvétique, quels sont tes premiers souvenirs ?

A’s : Quand j’étais petit, mes cousins et les grands frères du quartier écoutaient pas mal de rap. J’écoutais IAM dont mes parents avaient enregistré un live sur M6. Je le regardais en boucle au début des années mille neuf cent quatre-vingt-dix ; puis il y a eu NTM que j’ai découvert plus tard, même si je connaissais de nom. Là je parle vraiment du temps qui précède ce que vous appelez le collège en France. Mais c’est vraiment au milieu des année mille neuf cent quatre-vingt-dix que je me suis mis à écouter beaucoup de rap français, quand est sortie la « b.o » de La Haine notamment. Ça je m’en rappelle.

A : La naissance plus ou moins officielle du collectif intervient un peu plus tard, vers 2006, et vous êtes alors plus d’une dizaine dans le collectif. Comment se crée-t-il ?

A’s : De notre quartier, aucun projet musical n’avait vraiment émergé. On a pas mal de graffeurs, dont Joule, issu de la Jonction, qui est super connu à travers le monde, mais musicalement peu de choses étaient sorties, pourtant il y avait pas mal de mecs qui rappaient. On se connaissait tous et on s’était toujours dit que l’on aimerait bien sortir un truc, un projet du quartier. Tout s’est fait naturellement, selon les affinités et le feeling. Comme c’est dit par le nom du collectif, l’élément central, c’est notre quartier, tout part de là. C’est pour ça par exemple qu’aujourd’hui Bobby fait partie du collectif… Il a toujours été Marekage Streetz. En gros, Marekage Streetz, c’était là avant nous et ce sera là après nous, ce n’est pas nous qui sommes les éléments principaux. C’est comme dans les mythologies africaines ou scandinaves où la terre est le centre de tout. On peut être un comme trente-six mille.

A : Tu citais Bobby à l’instant. Suite à l’interview qu’il nous a accordée, tu avais fait remarquer qu’il s’était trompé sur un point : les chaussures que vous portiez. Il évoquait des Air Max blanches, or il était important pour toi de préciser qu’il s’agissait de Reebok Classic. Pourquoi ?

A’s : Les Reebok étaient vraiment le socle de départ de notre équipe, la paire que tu vois sur la cover de Une spéciale pour les halls d’Hostile. Ce modèle était super prisé, et ce bien avant la naissance du collectif. Moi, j’étais un gars qui ne portait que du Reebok. Je regardais Passi et j’observais ses Reebok, je voyais Lino je me disais « ah ces Reebok ! » Les Nike air max sont venues un peu après, mais les Reebok, franchement ça avait une importance. C’était les premières chaussures que nous portions.



A : En 2007 vous sortez l’album Comme un poizon dans le Rhône, comment est-ce que vous le sortez et quel effet a-t-il auprès du public et éventuellement de la presse ?

A’s : La sortie de l’album est très locale. Genève compte cinq cent mille habitants, qui n’écoutent pas tous du rap, donc on a commencé par faire cinq-cents exemplaires de Comme un poizon dans le Rhône. En plus, ça coûtait cher et nous n’avions pas de licence pour les droits d’auteurs et tout ça, alors le disque a été fabriqué en France. En ce qui concerne la réception, on a presque été dépassés par les événements. Les cinq-cents exemplaires étaient partis en deux ou trois jours. On s’est retrouvés sur le site bounce2dis à l’époque, ce qui nous a surpris. Un de nos potes venait d’Evry et un peu après la sortie de l’album il y était allé, et il y avait entendu notre son ! Il ne comprenait pas, et nous même on était dépassés. Et n’ayant pas les moyens de communication qui existent aujourd’hui, on n’a pas eu l’occasion de concrétiser tout ce bordel… À côté ça a aussi créé pas mal de jalousie et d’incompréhension.

A : Cette année vous avez sorti une mixtape pour fêter les dix ans de Comme un poizon dans le Rhône. Cela laisse supposer qu’il est toujours dans les mémoires, et en y regardant de près, il est effectivement considéré comme un classique suisse. On t’en parle souvent ?

A’s : Des gens de moins de vingt-cinq ans me disent qu’ils ont grandi avec ce CD, c’est fou. Quand je sortais plus de chez moi, on m’en parlait tous les jours, et actuellement, chaque semaine on m’en parle. Ce n’est pas croyable…

A : Comment vous arriviez à vous organiser collectivement en étant si nombreux ?

A’s : C’était compliqué mais il y avait Looping qui coordonnait le tout. Il gérait tout ce bordel : les vidéos, les sessions d’enregistrement, tout. On enregistrait chez lui -et également chez White-, il est comme le personnage de L’Agence tous risques, à fond dans les trucs électroniques et il avait le matériel. Ce que l’on s’était dit c’était que ceux qui sont là posent sur le morceau que l’on fait, on ne pose pas chacun de son côté pour assembler à la fin. Le morceau est fait et le lendemain on passe à autre chose. C’était plus simple comme ça.