Artikal Production, une autre facette de l’histoire du rap français

En 2002, il se disait que c’était « bandant d’être indépendant. » Et dans les années 1990 ? Stéphanie Narjiss Ménard et Vincent Stora ont fondé le label Artikal Record, qui a notamment sorti la compilation Police et l’album de Papifredo en 1997. Ils ont également étroitement collaboré avec Night & Day, distributeur historique du rap français qui a contribué à lancer la carrière de nombreux groupes (Ideal J, La Cliqua ou Tout Simplement Noir, pour ne citer qu’eux). Ils étaient donc particulièrement bien placés pour nous parler d’une facette méconnue du rap français d’il y a vingt ans, celle des labels indépendants.

Abcdrduson : Quels sont vos premiers contacts avec le rap ?

Vincent Stora : C’est très vieux, je me souviens plus de l’année mais j’ai découvert Run DMC, « Walk this Way ». En 1986, j’avais douze ou treize ans.

A : Tu découvres ça comment ?

V : Je ne me souviens plus, ça fait longtemps. [rires] Tout est arrivé en même temps, avec le graffiti, le tag. J’étais à Paris à cette époque-là. À cet âge-là on passe par plein de modes.

A : Est-ce qu’ensuite tu gardes un lien continu avec le rap ?

V : Oui. À la base je suis musicien. Avant d’avoir un label je faisais du son. Donc je commence à acheter du matériel, pour faire des productions. J’ai toujours été dedans.

A : C’est quoi tes premiers souvenirs en rap français ?

V : Rapattitude, NTM, la cassette d’IAM qui commençait à circuler, Concept, Assassin. Et puis bien sûr les émissions de Dee Nasty, avec Solaar et compagnie qui arrivent.

A : Et de ton côté Stéphanie ?

Stéphanie Narjiss Ménard : J’ai découvert le rap à travers mes oncles, qui ont à peu près huit ans de plus que moi. J’habitais en province et pendant les vacances scolaires mes oncles devaient nous garder mes sœurs et moi. Mes oncles étaient complètement implantés dans le Hip-Hop et j’ai passé toutes mes vacances scolaires à Paris. J’allais au terrain vague de La Chapelle et au Trocadéro. J’ai commencé à m’habiller autrement, à m’imprégner du truc. Entretemps j’ai été pensionnaire chez les Cathos en Picardie. Je suis arrivée avec un nouveau style, un nouveau blaze, des nouveaux sons. Mes oncles ont fait une petite carrière dans la musique, pardon les tontons, c’est des dossiers : ils ont signé dans les années 1980 avec Carrère et ils ont fait un premier titre qui s’appelait « PNY », « Paris New York City ». C’étaient les débuts du smurf. La photo de la pochette a été prise au Trocadéro, les deux gars à l’extrémité ce sont mes tontons. En contrepartie mes oncles venaient dans la maison où ma famille habitait en Picardie pour les weekends et ils amenaient tous leurs potes du Trocadéro et du terrain vague. C’était des grosses fêtes à la maison et c’est là où j’ai commencé à écouter du son. J’ai onze ans à ce moment-là. À la maison j’ai rencontré Lady V, Kool Shen, Joey Starr. Ils m’ont vu grandir et depuis je suis restée dedans. Ils venaient avec leurs propres cassettes, leurs premiers titres. Après j’étais connectée à MTV, j’ai suivi tout ce qui se faisait. J’étais fan de l’émission de Fab 5 Freddy, de Sidney, forcément, parce que c’est lui qui a lancé mes tontons.

A : C’est quoi le premier disque de rap (français) où tu te dis vraiment qu’on est passé à autre chose que ce bouillonnement ?

S : C’est horrible, la référence qui me vient à l’esprit n’est pas la plus glorieuse pour les femmes : j’étais fan de l’album de 2 Live Crew qui musicalement n’était pas inintéressant. Et dans le même genre il y avait Tone Loc. Cette vague un peu funk, musicalement très chiadée ça détonnait de ce qui se faisait dans le rap français. L’album de Black Sheep aussi m’avait mis une vraie claque.

A : Tu comprenais l’anglais ?

S : Absolument pas, c’était la vibe qui me faisait délirer. Le flow, l’énergie. C’est ce qui m’avait été inculqué en voyant les mecs danser sur des rollers avec des k-ways, faire des toupies. Le Hip-Hop pour moi c’était l’énergie.

A : Comment tu rentres dans le milieu de la musique, comment tu te professionnalises ?

S : Avec Monsieur ici présent, qui est très entrepreneur et qui a l’idée à la sortie du bac de monter une petite association qui s’appelle Tapage Nocturne. On commence à organiser des soirées dans Paris, à faire venir des groupes en concert. En 1992 on organise nos premières soirées dans Paris, avec un peu de Hip-Hop, de la salsa…

V : Ensuite mes débuts discographiques, c’est plus vers 1994. Je faisais du son, mais pour gagner un peu ma vie j’ai fait une formation d’ingénieur du son et je commence à travailleur au Studio de la Seine à Paris, en tant qu’assistant. À l’époque pleins de disque de rap se font là-bas, NTM notamment enregistre là-bas. Donc je me retrouve assistant sur plein de sessions de Hip-Hop. J’avais déjà des connexions mais je m’en fais d’autres. C’est là où Artikal prend un peu forme. Comme j’étais assistant j’avais possibilité d’utiliser le studio le soir, je m’étais arrangé avec le manager.

A : Jeff Dominguez nous racontait exactement la même chose…

V : Oui lui bossait à Plus XXX, j’ai bien connu Jeff. La grosse différence avec aujourd’hui, et pas que dans le rap, c’est qu’à l’époque on n’enregistrait pas un album sur un laptop. Il fallait prendre un studio et ça coûtait une fortune. Donc tout d’un coup, pouvoir avoir ça… Quand j’ai eu cette opportunité, je me suis dit pourquoi ne pas monter un label vu que ce qu’il fallait principalement c’était avoir des sous pour enregistrer, et moi j’avais cette possibilité. C’est parti de là.

A : Tu t’étais focalisé sur le rap ?

V : Oui complètement. L’idée c’était de faire un label de rap.



A : Tu savais avec qui tu avais envie de bosser ?



V : C’est l’époque où tout a explosé. On a lancé le label vers 1995-1996, les premiers trucs Night & Day sont sortis à ce moment, quand plein de petits groupes ont commencé à apparaître. On faisait des connexions et moi étant dans le studio, j’en voyais tous les jours débarquer. Des compilations commençaient à se monter, sur lesquelles je me suis retrouvé assistant. C’est un peu fou, c’était quand même il y a vingt ans. Je me souviens d’une compil sur laquelle j’avais bossé, j’avais fait des sons dessus mais j’avais aussi bossé en tant qu’ingénieur. Ça sortait avec un magazine d’art… C’était une compil gratuite distribuée avec un magazine dont je ne me souviens plus le nom. Dessus il y avait D.Abuz System et plein de groupes indé de l’époque. Là je me suis fait des connexions. Après, l’idée de monter un label se précise avec Stéphanie et un ami à nous, Karl, dit Lion Scot. On tombe sur un groupe qui s’appelle La Relève, qui revient de Philadelphie où ils avaient enregistré un trois titres avec The Roots. C’était produit par une fille, Jasmine, je ne sais pas ce qu’elle est devenue. Elle avait produit financièrement ce projet. Ils arrivent avec ça et contrairement à ce qu’ils pensaient ils ont du mal à trouver un deal pour pouvoir le sortir. Et au culot, on leur dit que nous on peut le sortir le projet. Je pars avec le projet sous le bras et je vais voir Patrick Colleoni, le directeur artistique de Night & Day, qui était à l’époque distributeur et je lui demande s’il peut sortir ça et il me répond oui. Pour être honnêtes on n’avait pas participé à la production sur ce projet, en tout cas pas de ce qui s’est fait à Philadelphie. Mais comme on ne pouvait pas sortir que trois titres, on a réenregistré deux ou trois morceaux à Paris, chez Jeff au Black Door. On a produit deux titres pour pouvoir en avoir cinq. C’est le premier projet d’Artikal.

A : À l’époque vous vous rendez compte de l’opportunité que c’est d’avoir The Roots sur un disque, et d’être presque les premiers à faire un titre avec des Américains ?

V : Oui on se rend compte. C’était juste avant qu’ils n’explosent vraiment. Ils avaient du succès mais à l’époque c’était un truc de connaisseurs. Ils n’avaient pas encore fait l’énorme tube qui est arrivé deux ans après « You Got Me ».

S : C’est pas « What They Do » avant « You Got Me » ?

V : Non le gros tube qui les a fait connaître du grand public c’est « You Got Me » avec Erykah Badu. Quand on a sorti le disque on est entrés en contact avec eux, pour être sûrs que tout soit clean. Et La Relève a fait toute la première partie sur la tournée française. Ils faisaient déjà des belles salles à l’époque qui étaient remplies partout en France, ils avaient fait le Bataclan. On les a accompagnés sur la tournée.

A : La Relève ensuite ne marque pas vraiment l’histoire du rap français…

V : Oui, l’EP n’a pas eu le succès espéré. Par rapport aux autres disques indépendants, en termes de vente, ça fonctionne, mais on pensait que ce serait un succès et ce n’est pas le cas.

S : Il y a aussi un détail, comme ce n’était pas des titres franco-français et qu’en titre il y avait eu une loi votée avec un quota de titres en français à jouer, c’était compliqué de négocier l’entrée en rotation. On a été bloqués d’un point de vue promotion radio. « Ça peut pas rentrer en rotation, y a du ricain« . Ça ne nous a pas aidés, la participation des Ricains. « Mais bon c’est quand même The Roots, on a fait une tournée avec eux. » « Ouais c’est bien, mais ça rentre pas dans le quota. »

V : Et après La Relève n’a pas continué. Mais bon on n’était pas liés, on n’avait pas de contrat d’artiste avec eux. Ils sont quand même apparus sur la compilation Police.