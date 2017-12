Table ronde : le rap américain en 2017

C’est une tradition : les derniers jours de l’année sont là pour faire le bilan. En 2017, en plus de nos récapitulatifs semestriels et de notre bilan annuel à venir, nous avons souhaité nous retrouver autour d’une table et de quelques micros ouverts. Car avouons-le, causer dans le poste nous a manqué. La preuve avec ce premier podcast qui fait le point sur ce qu’a été le rap américain ces 365 derniers jours, de la vague du Soundcloud rap à l’omniprésence de Migos en passant par la difficile question de l’éthique ou le traditionnel panorama de l’année, des outsiders aux tauliers. Une heure et dix minutes d’échanges et de débats offerts par la rédaction de L’Abcdr, à retrouver sur Soundcloud et notre Mixcloud.

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @rphlDC), avec, par ordre de prise de parole :

Brice Bossavie (abcdrduson.com / Twitter : @BriceBossavie)

Sébastien Darvin (abcdrduson.com / Twitter : @ShawnPucc)

Tristan Chace (Twitter : @papschampagne)

David Ganier (abcdrduson.com / Twitter : @Boomshak_)

Aurélien Chapuis (abcdrduson.com / Twitter : @lecaptainnemo)

Merci à Joël Ronez de Binge Audio pour les moyens matériels et l’accueil.

Un podcast enregistré le 17/12/2017 – L’Abcdr du Son.