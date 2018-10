Le rap américain du troisième trimestre 2018

Après sa disparition tragique et inattendue le 7 septembre 2018, quel héritage artistique laisse Mac Miller ? Future, Nicki Minaj et Lil Wayne ont tous les trois sortis un projet entre juillet et septembre : ces icônes sont-elles toujours musicalement pertinentes ? Roc Marciano, Knowledge the Pirate et Ka incarnent une certaine idée du son new-yorkais, radical et classique : pourquoi leur formule minimaliste crée une adhésion aussi forte ? Voici les prismes à travers lesquels la rédaction de l’Abcdr du Son explore l’actualité du rap américain du troisième trimestre 2018.

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @rphlDC), avec, par ordre de prise de parole :

Voquab (thebackpackerz.com / Twitter : @Voquab)

Brice Bossavie (abcdrduson.com / @BriceBossavie)

David Garnier (abcdrduson.com / Twitter : @Boomshak_)

David Carré (abcdrduson.com / Twitter : @Hushushyo)

Pap’s (abcdrduson. com / Twitter : @papschampagne)

Sébastien Darvin (abcdrduson.com / Twitter : @ShawnPucc)

Au programme :

2:15 : les coups de coeur du troisième trimestre. Seb, Kiefer – HappySad ; Voquab, Reason – There You Have It ; Brice, Brodinski – Drug Money Worldwide ; Pap’s, Popcaan – Forever ; David Garnier, Bun B – Return of the Trill ; David Carré, Lupe Fiasco – Drogas Wave.

9:23 : l’héritage artistique de Mac Miller.

26:51 : Future, Nicki Minaj, Lil Wayne, toujours pertinents ?

44:38 : Roc Marciano, Ka, Knowledge the Pirate, l’âme du son new-yorkais ?

01:02:52 : les attentes pour le quatrième trimestre.

Crédits :

Le podcast Abcdr du Son est un programme de l’Abcdr du Son, distribué par Binge Audio. Enregistré le 04 octobre 2018 à l’Antenne Paris. Moyens techniques : Binge Audio. Réalisation : Shkyd / Quentin Bresson. Chargée de production : Juliette Livartowski. Chargée d’édition : Camille Regache. Direction des programmes : Joël Ronez. Visuel par Pixel & Aromates.

Photo de Mac Miller par Jules Muir.