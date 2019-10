Le rap français du troisième trimestre 2019

Véritables poids lourds de cette rentrée du rap français, Niska et PLK sont – à l’image de beaucoup de disques de 2019 – des albums qui jouent la sûreté en conservant les formules qui ont fait leur succès. Confirmation de leurs acquis ou simple manque d’inspiration ?

Après quatre années d’absence, Oxmo Puccino revient dans le rap avec son album La Nuit du réveil. Un retour aussi attendu qu’il pose une grande question : la poésie d’Oxmo est-elle compatible avec les sonorités trap d’aujourd’hui ?

De la fougue, de grands producteurs et un véritable amour du rap français : Hatik et Zikxo sont deux rookies de cette rentrée. Comment passent-ils le cap du premier projet ?

Ponctués par les coups de cœur de la rédaction, voici les débats qui ont animé ce podcast de L’Abcdr du Son consacré au troisième trimestre 2019 du rap français.

À retrouver dans ce podcast

03:33 : Niska et PLK, confirmation d’une formule ou manque d’ambition ?

36:32 : Oxmo Puccino : actuel rime-t-il avec intemporel ?

57:08 : Zikxo et Hatik, la jeunesse en esprit.

Un programme animé par Ouafa Mameche (abcdrduson.com / Twitter : @OuafaFC), avec, par ordre de prise de parole :

Manue (abcdrduson.com / Twitter : @EKharinos)

Brice (abcdrduson.com / Twitter : @BriceBossavie)

Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @RphlDC)

zo. (abcdrduson.com / Twitter : @zo_point)

Jean Morel (Grünt / Twitter : @gruntmagazine)

Références citées dans l’émission

