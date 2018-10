Le rap français du troisième trimestre 2018

Les mois de juillet et août auront été bien calmes en sorties, contrairement à la rentrée. Et pourtant, le rap français semble le plus grand challenger pour remporter le trophée de tube de l’été. Il n’empêche, la rédaction a décidé d’analyser le trimestre à froid. Après les traditionnels coups de cœur, c’est un retour sur deux albums siglés génération Rap Contenders qui introduit les débats. Alpha Wann et Jazzy Bazz prouvent-ils que cette école de L’Entourage vieillit mieux que toutes les autres ? Et quid de l’ancienne génération ? Rim’K, Youssoupha, Dosseh, Disiz suivent-ils les mêmes trajectoires ? Pendant que les quadras investissent le terrain et cultivent ou perdent leurs complexes, des figures de proues de l’underground fédèrent. Demi Portion et Char du Gouffre sont-ils désormais les pôles magnétiques d’une scène indépendante trop souvent dispersée ? Toutes ces questions animent notre podcast consacré au rap français du troisième trimestre 2018.

Au programme :

2:45 : les coups de coeur du troisième trimestre. SCH – « Otto » vu par Estelle Santous ; Elom 20ce feat. Le Bavar – « Comme un poison dans l’eau » vu par Emmanuelle Kharinos ; Gros Mo – Les Étoiles vu par Ouafa Mamèche, S.A – Je pense donc je suis vu par zo. ; Nepal – KKSHISENSE8 vu par Brice Bossavie.

14:10 : Alpha Wann, Jazzy Bazz, arrivent-ils à vivre en solo en dehors de L’Entourage ?

35:15 : Disiz, Youssoupha, Rim’K, Dosseh, des propositions artistiques différentes mais une longévité commune ?

01:01:10 : Avec Demi Portion et Le Gouffre, la marge revient elle au centre ?

01:12:00 : les attentes pour le quatrième trimestre.

