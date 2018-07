Le rap français du deuxième trimestre 2018

Némir, Dinos, S.Pri-Noir : prendre son temps est-il un gage de qualité dans un rap français qui va de plus en plus vite ? Se fonder un personnage et une identité forte est-il un argument suffisant pour séduire les auditeurs ? Moha La Squale, Kekra ou JeanJa & Caballero sont-ils des emblèmes de cette personnalisation du rap français ? Jul est-il en train de s’affranchir de sa posture de phénomène ? Ikaz Boi ou Myth Syzer sont-ils les superproducteurs de demain ? En plus des habituels coups de cœurdu trimestre, voici les débats qui ont animé ces soixante-quinze minutes d’échanges au micro du podcast de L’Abcdr du Son.

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @rphlDC), avec, par ordre de prise de parole :

Ouafa Mameche (abcdrduson.com / Twitter : @OuafaFC)

Emmanuelle Kharinos (abcdrduson.com / Twitter : @Ekharinos)

Aurélien Chapuis (abcdrduson.com & DJ de Kekra / Twitter : @Lecaptainnemo)

Brice Bossavie (abcdrduson.com / @BriceBossavie)

zo. (abcdrduson.com / Twitter : @zo_point)

Sébastien Darvin (abcdrduson.com / Twitter : @ShawnPucc)

