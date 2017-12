Table ronde : le rap français en 2017

C’est une tradition : les derniers jours de l’année sont là pour faire le bilan. En 2017, en plus de nos récapitulatifs semestriels et de notre bilan annuel à venir, nous avons souhaité nous retrouver autour d’une table et de quelques micros ouverts. Car avouons-le, causer dans le poste nous a manqué. Après le rap américain, nous nous sommes donc retrouvés pour faire le point sur ce qu’a été le rap français ces 365 derniers jours. 2017, une année de hits plus qu’une année d’albums ? De nouveaux patrons émergent-ils ou sont-ils « seulement » des hitmakers ? Sofiane est-il la personnalité rap de l’année ? À l’instar d’Orelsan ou Lomepal, est-il possible de réinventer le rap ? Pourquoi le rap de kicker est-il revenu en force ? L’undergroud fait-il plus que de la résistance ? Booba est-il toujours un cas à part ? Qu’apporte le rap belge ? Autant de questions développées durant une heure et vingt minutes d’émission à écouter sur Soundcloud ou notre Mixcloud.

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @rphldc), avec, par ordre de prise de parole :

Maxime Lebizay (abcdrduson.com / Twitter : @zo_point)

Brice Bossavie (abcdrduson.com / Twitter : @bricebossavie)

Antoine Fasné (sous-culture.com / Twitter : @antoinefasne)

Aurélien Chapuis (abcdrduson.com / Twitter : @lecaptainnemo)

Baptiste Biarneix Devalois (abcdrduson.com / Twitter : @CegenredeB2)

Merci à Joël Ronez de Binge Audio pour les moyens matériels et l’accueil.

Un podcast enregistré le 17/12/2017 – L’Abcdr du Son.