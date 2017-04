De par sa densité et sa (relative) variété, Dreams of Medina 2 est jusqu’ici le projet le plus abouti de Tha God Fahim.

Sur nos réseaux sociaux, des diplômés de l’Université du South Bronx font parfois part de leur colère quant à notre méconnaissance de la chose Rap. Jusque-là, aveuglés par la suffisance, nous n’avions pas pris leur parole en compte, mais force est de constater qu’ils avaient peut-être raison. Pour le bilan de l’année 2016, nous prédisions le burn out à Tha God Fahim s’il continuait sur un tel rythme de sorties, en ajoutant qu’il aurait peut-être intérêt à se recentrer sur le beatmaking pour ne pas trop vite se cramer. Résultat des courses, lors du premier trimestre 2017, Fahim a sorti deux projets instrumentaux et trois albums rappés, sur lesquels il produit bien moins qu’à l’accoutumée. Et surtout, loin de se griller, le rappeur venu de Géorgie (celle d’Outkast, pas celle de Staline) commence à générer un certain engouement autour de son taf. On s’était donc bien plantés sur ce coup-là et il va falloir se relever avec panache. En commençant par exemple à parler de Fahim avec des termes plus laudatifs, puis en s’attardant sur Dreams of Medina 2, opus le plus remarquable à notre goût de cette rafale de sorties.

L’album commence par une confirmation : TGF a une sacrée oreille. Il n’y a en effet pas grand-chose à jeter au niveau des instrumentaux, qu’il en soit l’auteur ou non, et on va jusqu’à tutoyer l’excellence avec la sinistre flûte de « Boryokuda » ou les chants fantomatiques de l’éthéré « Rolls Royce Chimera ». Si Fahim semble récemment se rapprocher de beatmakers assez établis (Vanderslice, DJ Skizz, Sonnyjim), la conception sonore est ici assurée par de relatifs inconnus (Michael Angelo, Sadhu Gold, Al Divino, Animoss), TGF signant tout de même cinq des douze productions. Nouveauté appréciable, Dreams of Medina 2 est moins sombre que la petite dizaine de projets qui l’ont précédé et Fahim n’hésite pas à s’aventurer par moment dans des ambiances jazzy fort plaisantes (« Ason Unique », « Memento Mori »), où son sens de la mélodie fait merveille.