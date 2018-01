Fredo Santana, aux bases de la Drill

Son décès a engendré des réactions émues et des hommages de toutes les franges du rap américain de Lil Uzi Vert à Drake en passant par IAMSU!. Au-delà de l’hommage, c’est le signe que Fredo Santana a contribué avec force à changer la grammaire du hip-hop comme beaucoup d’artistes de sa génération. Alors que les codes de la drill ont aujourd’hui infusé tous les styles de l’emo-rap au rap de rue new-yorkais et toutes les scènes de Miami à Sevran, il est de ceux qui en ont posé les bases et les ont popularisés. Retour en cinq titres sur la carrière d’un artiste qui risque de plomber l’ambiance au club des 27.

« Gang Bang » (2012)

Première mixtape d’un artiste qui développera au cours de ses cinq ans de carrière une esthétique sombre, It’s A Scary Site n’est pas encore l’accomplissement de Fredo Santana mais en contient tous les germes. Sur un instrumental entêtant de Young Chop, Fredo Santana donne avec «Gang Bang» une couleur horrocore aux rues de Chiraq. Sortis tout droit des coins les plus sombres du sud de Chicago, les couplets du jeune homme de 22 ans sont aussi violents et froids que sa ville.

« Rob My Plug » (2013)

Premier morceau de ce qui peut être considéré comme la meilleure mixtape de Fredo Santana , « Rob My Plug » est un rouleau compresseur nihiliste au flow lent et menaçant . Comme sur l’ensemble de Fredo Kruger, l’auto proclamé « trapper of the year » est inarrêtable et prévient qu’il s’en prendra à quiconque constitue un obstacle. Il revêt même son costume de super vilain pour braquer la figure sacro-sainte du fournisseur. Tel le Joker de Gotham, le Chicagoan piétine sans vergogne les rares règles qui régissent son environnement.

« Ring Bells » – 2013

Le passage de la mixtape à l’album studio a représenté une difficulté pour beaucoup d’artistes de la scène drill avec la nécessité de résumer en des morceaux plus accessibles un style souvent pléthorique. Trappin Aint Dead n’échappe pas à la règle et se trouve parfois bancal. Mais en son cœur se trouve un des morceaux les plus percutants de son auteur. Sur « Ring Bells », Fredo Santana vit dans un monde où sa réputation lui ouvre toutes les portes. La production métallique et implacable de Lex Luger le transforme en cousin ultra violent de Young Jeezy.

« 2 Cups » feat. Z-Ro (2016)

Après un relatif passage à vide, sortait pendant l’été 2016 Fredo Mafia entièrement produite par le collectif 808 Mafia. Le projet voit notamment une rencontre avec Z-Ro le vétéran de Houston pour un hymne à la boisson violette. Fredo Santana se met au diapason de son invité et n’hésite pas à pousser la chansonnette. Le contenu n’en est pas moins lugubre et résonne aujourd’hui terriblement prémonitoire. « Sipping all this drink even though it kills my liver / I let this shit kill me before one of you fuck n***** ». Les ennemis mortels ne sont plus dans la rue mais dans le miroir.

« Demons » (2017)

Quatre ans après, Fredo Santana livre la suite de son plus grand moment de gloire avec Fredo Kruger 2. Sur un piano glacial et oppressant, la voix du désormais jeune père est presque éteinte et ne se réveille que pour les ad-libs. La folie montre le bout de son nez lors de cette marche funèbre aussi courte que terrifiante. L’ancienne gloire de la drill ne fait désormais plus qu’un avec ses démons et opère sa transformation finale devenant, quelques mois avant son décès, un personnage entre deux mondes à force d’avoir côtoyé la mort de trop près.