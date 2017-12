Festival Chorus 2017

Le 26 novembre se clôturait le festival Chorus. L’événement, organisé depuis plus de vingt ans dans les Hauts de Seine a connu plusieurs formules. Et plus les années passent, plus il s’enrichit d’une programmation rap. L’édition 2017 n’a fait que confirmer cette montée en puissance, puisqu’il y a deux semaines, c’était une journée intégralement dédiée à notre musique préférée qui était proposée au public. Et son line-up était sacrément costaud et pluriel. De la nouvelle vague belge portée par Roméo Elvis, JeanJass & Caballero à la fougue du Panama Bende, en passant par l’institution De la Soul, la sensation Gracy Hopkins, l’incarné SCH ou le rigoureux Kery James, l’amateur du genre ne pouvait qu’y trouver son compte.

Alors plutôt que vous raconter dans le détail chacun de ces concerts – certains de nos confrères l’ayant par ailleurs déjà très bien fait -, nous vous proposons un voyage photographique dans cette journée qui a eu lieu au pied du Pont de Sèvres, l’un des pôles de l’histoire du rap en France. L’ouverture de cette galerie de portraits se fait avec les entrées en scène débonnaires du surpuissant Action Bronson, qui était lui aussi de la partie. En attendant l’édition 2018, où le Suprême Nique Ta Mère sera tête d’affiche. Prenez date.